PS Plus: Abonnenten zocken Borderlands und Sonic im Juni

Sony hat am Abend die zwei Spiele enthüllt, die sich Abonnenten des Premiumdienstes Playstation Plus im Monat Juni 2019 kostenlos herunterladen dürfen. Borderlands: The Handsome Collection beinhaltet die überarbeiteten Versionen von Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel sowie all ihren Add-Ons - also ein wahnsinniges Paket mit vielen Inhalten. Das zweite Spiel ist Segas äußerst erfolgreicher 2D-Plattformer Sonic Mania, der Retro-Fans auf aller Welt 2017 begeisterte. Die beiden Titel stehen ab dem 4. Juni digital im PSN-Store bereit.