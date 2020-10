PS Now: Days Gone, Friday the 13th und MediEvil wechseln Just Cause 4 und Watch Dogs 2 aus

Derzeit können Playstation-Plus-Mitglieder Need for Speed ​​Payback und Vampyr ohne zusätzliche Kosten zu ihrer Online-Bibliothek hinzufügen, doch Sony hat nicht nur dieses Abo im neuen Monat aktualisiert. Fünf weitere Spiele stehen ab sofort im On-Demand-Service Playstation Now zur Verfügung. Für zehn Euro monatlich könnt ihr auf die lange Liste der Spiele zugreifen, die ihr auf der PS4 installieren oder auf dem PC streamen könnt. Leider verlassen Just Cause 4 und Watch Dogs 2 im gleichen Atemzug das Abo - hoffentlich habt ihr die Titel bereits abgeschlossen.