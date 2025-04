Prototype könnte ein Comeback feiern

HQ

Erinnern Sie sich an Alex Mercer und seine gewalttätigen Eskapaden? nein, Prototype ist nicht gerade eine Spielserie, über die heutzutage viel gesprochen wird, und leider ist sie, wie viele andere kurzlebige, aber unterhaltsame neue IP aus der siebten Konsolengeneration, etwas in Vergessenheit geraten.

Prototype 2 war, wie Sie sich vielleicht erinnern, ein kommerzieller Flop, der zur Schließung von Radical Entertainment und zur Einstellung des Franchise führte. Aber die Hoffnung, wie man so schön sagt, ist das Letzte, was stirbt - und neuen Gerüchten zufolge arbeitet Activision derzeit an einer Fortsetzung von Prototype, um das charakteristische Gameplay der Serie und Mercers gestaltwandelnde Fähigkeiten wieder einzuführen.

Wie immer sollte man den Klatsch mit Vorsicht genießen, aber mal ehrlich, wäre es nicht toll, wieder als Alex Mercer herumzuspielen - diesmal in einem modernen Setting?

Erinnerst du dich an Prototype, und wärst du bereit für ein neues Spiel in der Serie?