Proteste breiteten sich über Dänemark und Grönland wegen Trumps Drohungen aus: "Hände weg von Grönland"

Tausende Menschen versammelten sich am Samstag in Städten in ganz Dänemark und Grönland, um gegen Trumps erneuten Vorstoß zur Kontrolle über Grönland zu protestieren. Kundgebungen unter dem Slogan "Hände weg von Grönland" fanden in Kopenhagen, Aarhus, Aalborg, Odense und Nuuk statt, bei denen Demonstranten grönländische Flaggen schwenkten und skandierten, dass die Insel nicht zum Verkauf stehe.

In Kopenhagen versammelten sich Menschenmengen vor dem Rathaus, bevor sie zur US-Botschaft marschierten. Die Organisatoren sagten, die Proteste sollten eine klare Botschaft senden, dass Grönlands Recht auf Selbstbestimmung respektiert werden müsse. "Wir demonstrieren gegen amerikanische Ambitionen, Grönland zu annektieren", sagte Camilla Siezing, Vorsitzende der Inuit Association. "Wir wollen Respekt für Grönland und für die Demokratie."

Die Demonstrationen fanden statt, als Trump erneut damit drohte, Zölle auf Länder zu verhängen, die seinen Plan ablehnen, und sagte, dass alles außer einer US-Kontrolle Grönlands inakzeptabel sei. Seine Äußerungen haben in ganz Europa Besorgnis ausgelöst, wo die Führungspersönlichkeiten das Thema als direkte Herausforderung der nationalen Souveränität und der zugrunde liegenden NATO-Prinzipien sehen.

Während das Weiße Haus seinen Ton verhärtete, versuchte eine parteiübergreifende Delegation von US-Abgeordneten, die Kopenhagen besuchte, die Spannungen zu beruhigen. Senator Chris Coons sagte, der Kongress respektiere Dänemark und Grönland und forderte die Menschen auf, das Vertrauen in die amerikanische Öffentlichkeit nicht zu verlieren, obwohl sowohl republikanische als auch demokratische Gesetzgeber warnten, dass Trumps Vorgehen schädliche Allianzen gefährde...