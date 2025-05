Proteste am 1. Mai richten sich gegen Trumps Einwanderungs- und Arbeitspolitik

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Tausende von Demonstranten versammelten sich am 1. Mai in Städten in den Vereinigten Staaten, um die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump und den wachsenden Einfluss der Regierung auf Unternehmensinteressen anzuprangern.

Anwälte, Lehrer und Gewerkschaften führten Kundgebungen durch, bei denen sie einen stärkeren Schutz von Richtern, Gesundheitsversorgung und Arbeitnehmerrechten forderten, während Kritiker das Weiße Haus beschuldigten, die Bundesaufsicht zugunsten von Milliardären zu untergraben. Einige Bilder könnt ihr euch hier ansehen.