Prophecy Games ist auf der Suche nach Testspielern für sein kommendes Tribes-Spiel

Wenn du dir mehr Tribes in deinem Leben gewünscht hast, haben wir gute Nachrichten für dich. Ein Entwicklerteam, das sich aus vielen Mitgliedern des Kernteams hinter Tribes: Ascend zusammensetzt, hat sich zusammengetan, um ein Studio namens Prophecy Games (dessen offizieller Name noch bestätigt werden muss) zu gründen und an einem neuen Tribes-Titel zu arbeiten.

Das Spiel befindet sich derzeit in der frühen Entwicklung, und in diesem Sinne hat der Entwickler einen offiziellen Discord-Kanal für das Projekt eröffnet, in dem er ein paar Bilder des Spiels geteilt und sogar verraten hat, dass er nach Testspielern sucht, um ihre Gedanken zu dem zu teilen, was bereits gebaut wurde.

Da diese Informationen herausgekommen sind, hat der Entwickler auch einen SteamDB-Eintrag für das Spiel erstellt, in dem darauf hingewiesen wird, dass der Titel Tribes 3: Rivals heißt und dass das Logo für das Spiel wie folgt aussieht.

Es gibt keine Erwähnung eines Veröffentlichungsdatums oder -fensters oder der Plattformen, auf die das Spiel abzielt, aber fps-z.com berichtet, dass das Studio "extrem aufgeregt" über das Projekt ist.