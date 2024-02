HQ

Es ist heute vielleicht nicht das angesagteste Genre, aber wenn es eine Sache gibt, die Plattformspiele im Laufe der Zeit bestanden hat, dann ist es, dass sie den Geist des Spiels immer in seiner reinsten Form eingefangen haben. Es spielt keine Rolle, wie tiefgründig oder einfach eine Geschichte ist, es spielt keine Rolle, wie detailliert oder grob ein Level ist, und es spielt keine Rolle, ob es mehr als einen Punkt auf einem Bildschirm gibt. Ein Jump'n'Run ist eine Reise, auf der der Spieler bis zum Ende gelangen muss, und Holy Cap 's Promenade fordert uns auf, diese Reise, die ebenso unterhaltsam wie herausfordernd sein wird, durch einen schönen Spaziergang zu machen.

Die Wahrheit ist, dass ich bereits auf der letzten Gamescom die Gelegenheit hatte, dieses Spiel in einem frühen Build kennenzulernen und wurde tatsächlich zu einem meiner Lieblingstitel der Messe. Jetzt, wo ich mehr Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, habe ich festgestellt, dass meine ersten Eindrücke in der Tat korrekt waren, aber ich habe auch das Gefühl, dass es hätte verfeinert werden sollen, um es zu einem Must-Have zu machen.

Promenade (was auf Französisch "gehen" bedeutet) ist ein 2D-Side-Scrolling-Plattformer, der uns auf eine traumhafte Reise mit seinem jungen Protagonisten Nemo und seinem Begleiter, einem kleinen rosa Oktopus, mitnimmt, während sie nach einem Weg suchen, den Großen Aufzug nach oben zu fahren, in einer Welt, die von kleinen Kreaturen, leuchtenden Farben und Erinnerungen bevölkert ist. Man kann sofort zu dem Schluss kommen, dass das, was wir erleben, eine Reise durch die Fantasie eines Kindes mit einem etwas düsteren Unterton ist, aber bis auf ein paar spezifische Szenen findet die ganze "Fahrt" zwischen Wolken, Kissen, Spielzeug und farbenfrohen, schönen und freundlichen Landschaften statt.

Es ist ein merkwürdiger Vergleich mit einem 3D-Vertreter des Genres, aber es gibt eine Menge Super Mario 64 in Promenade. Um den Großen Aufzug zu erklimmen, musst du Fragmente bergen, um die Plattform zu reparieren, die du benutzt, um Level für Level aufzusteigen. Dieser Bereich des Aufzugs fungiert auch als Knotenpunkt zwischen den verschiedenen Ebenen oder Abschnitten von Nemos Gedächtnis, in denen die Teile verstreut sind. Um die Teile zu erhalten, musst du normalerweise ein Gebiet durchqueren, indem du springst und Feinden ausweichst und Lücken fällst, um sie einzusammeln, aber andere werden es sein, indem du die Teile in cleveren Perspektivenrätseln, Gedächtnisrätseln oder Zeitrennherausforderungen miteinander verbindest. Ich habe vorhin über Super Mario 64 gesprochen, denn zusätzlich zu den Designs einiger dieser Tests hat jeder seinen eigenen Namen, um die Zählung in Nemos Album im Auge zu behalten, ähnlich wie beim Sammeln von Sternen in Peach's Castle.

Promenade ist auch ein ziemlich friedliches Spiel, da unser Charakter zu keinem Zeitpunkt stirbt. Er kann geschwächt werden (wir haben einen Trefferzähler, der sinkt, wenn wir von Gegnern auf dem Bildschirm berührt werden), aber Checkpoints sind üblich, so dass du nicht vom allgemeinen Spielverlauf gestört wirst, zumindest bis du zu den Bosskämpfen kommst. Diese Levels sind echte Geschicklichkeitstests, in denen wir alles, was wir bis dahin gelernt haben, auf die Probe stellen müssen, einschließlich Doppelspringen, Ausweichen und Rollen sowie den rechtzeitigen Einsatz unseres Oktopopoden-Freundes. Man merkt, dass diese Punkte der Einstieg in einen höheren Schwierigkeitsgrad sind, aber gleichzeitig schaltet jeder dieser Kämpfe eine neue Fähigkeit für den Oktopus frei, wie z.B. einen Haken, an dem man sich an Haken festhalten kann, und öffnet so Abkürzungen oder neue Abschnitte, in denen man mehr Fragmente finden kann.

Bisher habe ich keine Einwände, da es klar ist, dass Promenade darauf abzielt, ein zugängliches und unterhaltsames Abenteuer für alle Zuschauer zu sein, aber vielleicht gibt es ein paar grundlegende Probleme mit dem Erreichen des Ziels, die das farbenfrohe Erlebnis verschleiern. Das Fortschreiten und die Komplexität der Prüfungen und Sprünge nehmen bald an Intensität zu, und während das im Tutorial vorgestellte Doppelsprungsystem der Interaktion mit Objekten (die man zuerst mit dem Oktopus greifen muss, dem Herzstück für die Bewegung und Interaktion mit der Umgebung) normalerweise gut verläuft, habe ich mehr als einmal festgestellt, dass die Reaktionszeit zwischen Tastendruck und Aktion im Spiel nicht so präzise ist, wie ich es gerne hätte es zu sein. Es ist nicht einschränkend, es unterbricht den Fortschritt an keiner Stelle, aber es scheint mir, dass Promenade ein viel angenehmeres Tempo haben könnte, ohne so viele Abschnitte wegen Ungenauigkeit wiederholen zu müssen. Glücklicherweise wird der Speicherpunkt auch in der Nintendo Switch-Version, die wir für den Test verwendet haben, fast sofort geladen, es ist also nicht alles schlecht.

Ebenso verstehe ich, dass die Entscheidung, sich der kontextuellen Sprache und der Umgebungsrätsel bewusst zu sein, auch eine Entscheidung ist, die Erzählung von Nemos Geschichte zu unterstützen, aber es ist leicht, sich bei mehreren Gelegenheiten zu verirren, zumal es keine übergreifende Karte gibt, auf die man zugreifen kann, und man zu früheren Abschnitten zurückkehren muss, um neue Wege mit neuen Werkzeugen zu eröffnen. Es gibt ein Metroidvania-Element, ja, aber es ist nicht unbedingt notwendig, um den Abspann zu erreichen, da es viel mehr Teile als nötig gibt, und dieser Wiederspielwert ist für diejenigen, die die volle Herausforderung suchen.

Aber lassen Sie sich von diesen weniger hellen Flecken nicht in die Irre führen. Promenade ist ein großartiges Spiel, das ich immer noch genauso solide und fesselnd finde wie damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Wenn du dich für einen Plattformer interessierst, der anders ist und eine Extraportion Rätsel bietet, ist dies definitiv einer dieser Indies, die du nicht verpassen solltest, wenn er am 23. Februar 2024 für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheint.