Projektionen von Trump- und Epstein-Bildern führen zu Verhaftungen auf Schloss Windsor

Trumps zweiter Staatsbesuch in Großbritannien hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Nun wurden vier Personen festgenommen, nachdem Demonstranten Bilder auf Schloss Windsor projiziert hatten, die Donald Trump mit Jeffrey Epstein in Verbindung bringen, gerade als der US-Präsident seinen Staatsbesuch in Großbritannien beginnt. Auf der Demonstration waren Transparente, Fotos und sogar Auszüge aus einem umstrittenen Brief zu sehen, der angeblich vor Jahrzehnten von Trump verfasst wurde und kürzlich in der US-Politik wieder aufgetaucht ist. Die Polizei bezeichnete die Tat als nicht genehmigten Stunt und bestätigte die Festnahmen wegen des Verdachts auf böswillige Kommunikation. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!