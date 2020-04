Projekt xCloud: Microsoft lädt wenige Beta-Tester in elf europäischen Ländern ein

Noch bevor Google uns mit Informationen zu ihrem Streaming-Dienst Stadia überraschen konnte, gab Microsoft via Pressemitteilung bekannt, dass ab sofort in ausgewählten Regionen Westeuropas die Beta-Tests für Android-Nutzer von Project xCloud gestartet sind. Eine geringe Anzahl von Menschen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden dürfen ab sofort auf eine E-Mail-Einladung hoffen, ab nächster Woche werden Spieler aus Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Italien, Norwegen, Spanien und Schweden nachrücken.

Catherine Gluckstein, GM & Produktleiterin von Project xCloud weist darauf hin, dass diese Initiative in enger Absprache mit Internet-Providern in Westeuropa geschieht, da der Publisher eine Überbelastung des Breitbandbetriebs in diesen Zeiten verhindern wollen. Erst mit der Zeit werden weitere Nutzer hinzugefügt, die Microsoft Erfahrungsberichte über die Nutzung von Project xCloud zur Verbesserung des Dienstes senden sollen. Wer sich bewerben möchte, klickt auf diesen Link, allerdings wird eine Reihe von Anforderungen vorausgesetzt: