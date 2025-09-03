Projekt Alfa: Der Videospiel-Traumwagen, der Wirklichkeit wurde

HQ

Die Jahre mit dem Silver Godzilla haben Spaß gemacht, aber alles hat seine Zeit und vor etwa fünf Jahren wurde es verkauft. Foto: Niklas Sundin.

Es war soweit... Um es zu verkaufen. Nach vier Jahren mit meinem professionell gebauten Nissan GT-R (R35) und so vielen lustigen Momenten wie möglich hinter dem Lenkrad ist er dort nun vor etwas mehr als fünf Jahren verschwunden. Eine gewisse Erleichterung darüber, dass man sich keine Sorgen um zerbrechliche Getriebekomponenten und pervers teure Straßenlecks machen musste, kam ebenso wie ein viel größerer Teil der Vermissten.

Nach ein paar impulsgetriebenen, unüberlegten Sprüngen zwischen Hemi-basierten Yankees und einem wirklich spaßigen Focus RS auf Rallye-Rädern verspürte ich langsam aber sicher wieder den Wunsch nach einem Sportwagen oder zumindest einem Performance-Auto mit ordentlichen Fahreigenschaften. Aber ich wollte etwas mit einer funktionierenden Rückbank und ich wollte kein Deutsch kaufen. Mein Kindheitsfreund Bosse fing schon früh an, über einen bestimmten Alfa Romeo zu sprechen, und obwohl ich die Bewertungen der Giulia Quadrifoglio 2018-2019 bereits während des ersten Gesprächs über einen möglichen Autokauf zwischen zwei motorverrückten Freunden gesehen hatte, war dieses Auto persönlich nie auf der Landkarte.

Das Sondermodell Alfa GTA/GTAm war bereits bei seiner Ankündigung ein echter Sabbermagnet.

Erst als die Bilder des Sondermodells GTA/GTAm auftauchten und klar war, dass Alfa die optisch beeindruckendste Sportlimousine gebaut hatte, die ich je gesehen hatte, begannen die Gedanken zu laufen. Als ich dann zu Codemasters reiste, um mir kommende Spiele anzuschauen und bei einem sehr angenehmen Abendessen mit dem Chefredakteur der Autoseite Drivetribe plauderte, nahmen die Pläne wirklich Gestalt an. Ben sagte, dass der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio eines der besten Autos sei, die er je getestet habe, und dass er lieber einen GTA als einen Porsche, McLaren oder Lamborghini wählen würde. Ich erinnere mich, wie überrascht ich von seiner lyrischen Einschätzung war, aber wenn jemand, der 300+ Performance-Autos getestet hat, eines sagt, bin ich nicht derjenige, der sich weigert, zuzuhören. Ich tat das Gegenteil. Ich reiste nach Hause, schaltete den Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTAm in Gran Turismo 7 frei und begann zu träumen. Natürlich würde ich das knapp drei Millionen Mal schwere Sondermodell nie in die Finger bekommen oder mir leisten... Aber vielleicht könnte ich das Basismodell kaufen und die relativ wenigen Änderungen vornehmen, die Alfa selbst an der Sonderversion vorgenommen hat?

Gran Turismo 7 hat mir auf diesem Weg geholfen, genau wie das Studio-Feature in Assetto Corsa Evo.

Sobald meine Gedanken anfangen sich zu drehen, ist es normalerweise schon fertig. Wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, etwas zu tun und wirklich ein Projekt im Blick habe, ist es oft fast unmöglich, mich davon abzuhalten oder abzulenken. Ich sprach mit meinem alten Kindheitsfreund David, dessen riesige Autobau-Garage seit einem Jahr mehr oder weniger leer steht, und fragte ihn, ob er nicht an einem möglichen Alfa-Bau teilnehmen möchte. Sein Bruder Fredrik hat über 20 Jahre lang als professioneller Mechaniker gearbeitet und ist auf den Zug aufgesprungen, und danach ging es nur noch darum, das richtige Auto zu finden, das Zeug zu finden, um das Auto zu einem GTA aufrüsten zu können.

Das erste Alfa-Auto beim Autohändler in Uppsala und das erste Bild, als das Auto zu Hause in Östersund ankam.

Ich buchte einen schwarzen Quadrifoglio 2019 vor den Toren von Uppsala und schloss den Deal im Grunde telefonisch ab, nachdem sie sich bereit erklärt hatten, meinen Ford Focus RS für genau das gleiche Geld einzutauschen, für das ich ihn gekauft hatte. Kein Problem. Die Fahrt runter im Ford erinnerte mich daran, wie extrem dumm ich oft bei meinen Autokäufen bin, denn ein völlig dummer Rallye-Schlitten ist natürlich völlig verrückt für einen fast 100 Jahre alten, telebetriebenen Onkel herumzufahren. Der Kauf, oder Umtausch, mit Geld zwischendurch ging natürlich schnell, nachdem ich den Alfa eine kurze Zeit Probe gefahren bin. Mit 39000 km auf dem Tacho und nagelneuem Lack, einem ausgefüllten Serviceheft und einem Besitzer gab es wirklich nicht viel zu meckern. Von dort aus fuhr ich mit dem Auto in die Ferrari/Alfa-Werkstatt außerhalb von Uppsala, wo eine Woche lang ein anderes Suppensystem, Injektoren, Airbox, Downpipes und eine neue Software installiert wurden. Aus 520 PS wurden 620 (das sind 75 mehr als beim GTA-Modell) und ich habe auch das Steuerungssystem des GTA-Modells für das Getriebe gekauft, das markantere und rennähnliche harte, schnellere Gangwechsel ermöglicht. Nach zehn Tagen dort fuhr ich mit dem Zug nach Uppsala, um das Auto abzuholen und nach Hause zu fahren.

Etwas mehr als einen Monat später begann der Abriss, nachdem ich es bei der Tuningfirma in Stockholm abgeholt hatte.

Zu Hause angekommen, fingen wir so ziemlich sofort an, die Bremsanlage zu zerlegen, die originalen Stoßdämpfer zu entfernen, die Auspuffanlage, die vordere, die hintere Stoßstange und die Türen zu entfernen. Schon vor dem Kauf des Autos hatte ich mich entschieden, es grün zu lackieren (wie die alten Rennwagen von Alfa und das grüne Kleeblatt auf den vorderen Kotflügeln, das darauf hinweist, dass es sich um eines der Performance-Modelle von Alfa handelt). Ich habe eine Menge zusätzlicher Kohlefaser in die Kabine eingebaut, die ich bei Madness Autoworks in Atlanta bestellt hatte, und die GTAm-Felgen, die ich über eine Facebook-Anzeige gebraucht (aber neu, ohne Kratzer) gefunden habe, und habe sie von einem Freund vorfahren lassen. Bevor ich das Auto überhaupt nach Hause brachte, hatte ich auch die GTA-Front bei The Paris Garage bestellt sowie den Heckflügel, die Rückspiegel, den Heckdiffusor und die Kotflügelverbreiterungen für die hinteren Kotflügel über die Koshi Group in der Slowakei. Das meiste, was ankam, war in gutem Zustand und passte perfekt, mit Ausnahme der Front (die aus Fiberglas besteht, was die Hölle ist), die kaum passte.

Jocke Pålebrink war maßgeblich daran beteiligt, dass die GTA-Front passte und dass er die Frontlippe um etwa fünf zusätzliche Zentimeter verlängerte.

Hier war professionelle Hilfe gefragt, denn David, Fredrik und ich stellten schnell fest, dass wir nicht über die Erfahrung oder das Wissen verfügten, um ungeschickt gestaltete Paneele anzupassen, und hier kam ich in Kontakt mit einem Mann namens Jocke, Karosseriechef bei Audi in Östersund und in seiner Freizeit fleißiger Autobauer und mit seinem erfahrenen Wissen und Materialkenntnis. Anbaugeräte, fit - die Arbeit konnte weitergehen. Den vorderen Stoßfänger anzupassen, mehr Feinspachtel hinzuzufügen, Risse, die in der Schifffahrt entstanden waren, über Glasfaserspachtel und Aluminiumgewebe auf der Rückseite zu reparieren und den Abtriebssplitter vorn zu erweitern, war wirklich keine leichte Aufgabe. Da ich den Sachs nicht verwenden wollte. Mit dem geschwindigkeitsaktivierten Aktivspoiler in der Front des Originals mussten wir nach dem Ausbau der Kolben selbst auch diese Sensoren ausschalten und bauten stattdessen eine sechs Zentimeter lange Frontlippe aus einem dünnen, einen Millimeter dicken Blech sowie Polyestergewebe und Polyesterspachtel.

Dies, während ich die Garage meines Nachbarn beschlagnahmte, um acht Schichten Klarlack auf alle Kohlefaserdetails aufzutragen.

Es brauchte viel Klarlack. Einen ganzen Monat lang habe ich jede Nacht gemalt, dann am nächsten Tag geschliffen und entfettet – dann wieder mehr Klarlack aufgetragen.

Während Jocke etwa zwei ganze Wochen an der Front herumtüftelte und die Halterungen, Kitt, Reparaturen und Symmetrie in Richtung der vorderen Kotflügel bewegte, nutzte ich die Gelegenheit, um mir einen richtigen Klarlacksprüher, Lack und Härter in die Warteschlange zu stellen - ich hüllte die alte Garage meines befreundeten Nachbarn in Plastik ein und fing an, den Heckflügel zu lackieren, die vorderen Kiemen für die Front, den Kühlergrill, die hintere Kotflügelverbreiterung und die Außenspiegel, die alle in Form von blanker Kohlefaser geliefert wurden (der Hersteller wollte 2200 Dollar, um die Dinge zu lackieren und nass zu schleifen/polieren, was ich nicht bezahlen wollte). Ich lernte den Unterschied und den Zusammenhang zwischen Druck und Menge, fing abends an zu malen und schleifte dann 24 Stunden später den Orangenhauteffekt nass in die Oberfläche des Klarlacks ein und fing dann wieder von vorne an. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um alle Kohlefaserdetails mit viel Klarlack zu versehen, zum Teil, um viel Material zum Nassschleifen zu haben, um die spiegelglatte, kristallklare Oberfläche zu erhalten, die werkseitig lackierte Autos und Autoteile fast nie haben - aber auch, um genügend Schutz über dem Kohlefasergewebe zu haben, um Schäden durch Steinschlag und andere Dinge reparieren zu können.

Die Scheinwerfer wurden geschliffen und poliert.

Die Rückleuchten vom Originalauto wurden dann vom Heck entfernt, neue GTAm-Scheinwerfer wurden aus Deutschland bestellt (sie haben schwarze Einsätze statt rot) und ich habe die Scheinwerfer abgeschraubt, um den Oberflächenkunststoff abzuschleifen und dann zu polieren. Es gab vor allem an den Scheinwerfern ein paar kleine Kratzer und ca. zehn Steinschläge, die ich natürlich durch Schleifen mit 800er Papier, dann 1500, dann 2000, 3000 und dann maschinelles Polieren mit einer Lammwollwalze entfernt habe.

Es gab viele Kohlefaserteile und sie alle brauchten mehr Klarlack und Schleifen/Polieren.

Als alle Lackierungen aller Kohlefaserteile in der Garage des Nachbarn abgeschlossen waren, begann ein ganzer Monat unermüdliches Nassschleifen in vier Schritten, das dann durch fleißiges Polieren ersetzt wurde, bevor ich die spiegelglatte Oberfläche erreichte, die ich suchte. Die Idee war, zu versuchen, jedes einzelne kleine Kohlefaserdetail, das so raupenartig wie Koenigsegg aussieht, glänzend zu machen, und dann natürlich alle Formen des natürlichen Orangenhauteffekts, der beim Trocknen von Farbe auftritt, abgeschliffen und poliert werden müssen.

Du (schwedische( Leser haben mir geholfen, die Farbe auszuwählen.

Genauso wie die Farbe der Bremssättel, die ich ursprünglich in Rotmetallic lackieren wollte, bevor Gamereactor-Urgestein Marcel "kaltes Gold" vorschlug.

Zeitgleich mit der Fertigstellung der Kohlefaserplatten wurde das Auto an Björn und Andreas Granlöf von Autolack in Östersund übergeben, die mit der Neulackierung der Karosserie begannen. Ich hatte große Schwierigkeiten zu entscheiden, welchen Grünton ich wollte, aber genau wie bei der Wahl der Bremssattelfarbe haben Sie mir geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Die Farbe war eine leicht angepasste Version der Lamborghini-Farbe Verde Ermes, die mehr Goldpigment als Grün enthält, was bedeutet, dass der Perleffekt bei relativ radikalen Farbverschiebungen je nach Lichtmenge hilft.

Björn Granlöf von Autolack Östersund begann mit dem Schleifen der Karosserie selbst.

Die Front war nach vielen langen Tagen der Karosseriearbeit und des Schleifens bereit für die Lackierung.

Bereit zum Lackieren.

Zuerst wurde der originale schwarze Lack mattiert, bevor das Auto gewaschen, getrocknet und für die Lackierung vorbereitet wurde. Ich wählte eine Farbe, die eine schwarze oder dunkelgraue Basis erfordert, was natürlich klug war, damit Autolack nicht das gesamte Auto zuerst grundieren musste (mein schwarzer Lack war in makellosem Zustand und es war kein Spachtelmasse über Dellen, Risse oder übermäßigen Schliff an einer der Verkleidungen erforderlich).

Björn lackiert seit 30 Jahren, lackiert heutzutage nur noch selten ganze Autos, ist aber natürlich bis ins Detail ein Superprofi.

Nach dem Auftragen der Farbe wird diese abgeschliffen, gereinigt und mit Druckluft sauber geblasen.

Björn konnte dann anfangen, die schicke grüne Farbe zu malen und ich dokumentierte die mehreren Stunden in der Lackierkabine, die in einer kommenden kurzen Videozusammenfassung zu sehen sein werden, die sich genau wie dieser plappernde Zusammenfassungsartikel in die Länge gezogen hat.

Hier sind die ersten beiden Schichten Klarlack aufgetragen und schon hier sieht das Auto unglaublich glänzend aus.

Hier werden zwei zusätzliche Schichten inklusive Zwischenschliff auf die Karosserie aufgebracht.

Nach der Farbe kommt der Klarlack und selbst während dieses Prozesses fand ich mich mit Björn in der Lackierkabine wieder, um einem wahren Meister bei der Arbeit zuzusehen. Björn Granlöf trug mehr als doppelt so viel Klarlack auf wie sonst bei Enthusiastenautos (was schon doppelt so viel ist wie bei einem werkslackierten Auto) und er trug ihn so perfekt auf, dass die Platten nach dem Aushärten nass geschliffen und poliert aussahen, was natürlich beeindruckend ist und ein klares Zeichen für viel Routine und unglaubliches Gefühl ist.

Polierte, keramikversiegelte 20-Zoll-Magnesiumräder mit passenden Michelin Cup Sport 2-Sohlen.

Während der Lack zu Hause bei Autolack aushärtete, nutzte ich die Gelegenheit, das gesamte Osterwochenende damit zu verbringen, die Teile, die ich zu Hause hatte, wirklich zu schützen, während die Karosserie trocknete. Ich habe alle vier GTA-Felgen in fünf Schritten (!) maschinell poliert und dann die Keramikversiegelung (Base Coat / Top Coat) von Arcticlean aufgetragen und anschließend mit ihrem Hybrid-Wachs abgerundet. Genau das Gleiche habe ich dann am Heckflügel, den Kotflügelverbreiterungen, den Kiemen, den Rückspiegeln, dem Dachflügel, den Auspuffrohrhülsen und dem Grill gemacht.

Die fertig lackierte, vollständig ausgehärtete Karosserie auf dem Weg nach Hause.

Zeit für den Wiederaufbau.

Nachdem das Auto lackiert und die Aushärtung abgeschlossen war, wurde die Karosserie nach Hause in die Garage geschleppt und die Türen, die vorderen Kotflügel, die vorderen und hinteren Stoßstangen wurden von meinem guten Freund Victor in einem Meer von Decken in einen Möbelwagen geschoben. Als wir mit dem Auto und all den frisch lackierten Teilen zu Hause waren, begannen wir mit dem Markieren und Erstellen eines Plans, was wann, in welcher Reihenfolge und von wem eingebaut werden würde. Da ich von uns vieren (Fredrik, David, Jocke und ich) in allen Arten von Mechanik und Montage der absolut Schlimmste bin, wurde mir die Verantwortung für die mehr... Nicht zerbrechliche Teile.

In den letzten sechs Monaten wurde viel nass geschliffen.

Fredrik Olofssen und Jocke Pålebrink arbeiten an feinen Details bei der Montage von Kiemen, Gittern, Emblemen und Gittern.

Als der Heckflügel sowohl verschraubt als auch geklebt war (Sika Flex Kontaktkleber), musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass die Kohlefaser selbst mehr Klarlack gefressen hatte, als vernünftig war, was bedeutete, dass ich gezwungen war, sie erneut nass zu schleifen. Es hat inklusive Polieren etwa vier Stunden gedauert, hat sich aber natürlich gelohnt. Dies, während Fredrik und Jocke an der GTA-Front selbst angekommen waren und die Kohlefaserkiemen, den Kühlergrill hinten, den Kohlefasergrill, das schwarze GTA-Emblem und die Anbauteile, die wir selbst gebaut hatten, damit es gut passte, montierten.

Ohne Windschutzscheibe sieht es langsam aus wie ein fertiges Auto.

Akrapovich-Auspuffanlage montiert, Distanzplatten an der Hinterachse montiert, Tarox-Bremskit eingebaut und entlüftet, Türen, Zierleisten, Fenster, Seitenschweller, Kotflügel, Griffe, Stoßstange hinten, Heckdiffusor, Front, Motorhaube, Seitenspiegel... Hier fing alles an, sich zu fügen, und an der Menge an freudigem Gebrüll mangelte es an diesem späten Abend Ende Mai in der Garage nicht, nein.

Nach sieben Monaten endlich geschafft. Foto von Niklas Sundin.

Das Endergebnis ist wirklich umwerfend und der Alfa mit seinen 620 PS ist ein Riesenspaß zu fahren. So viel Charakter in der Dynamik des Fahrwerks und des Motors ist wunderbar.

Die Hälfte des Autos wurde ausgetauscht oder umgebaut, der Motor getunt, das Getriebe zusammen mit dem Fahrwerk, den Bremsen, der Auspuffanlage und der Karosserie geschärft, und das Endergebnis war wirklich genauso gut, wie ich es mir erhofft hatte, oder sogar besser. Als ich an diesem Abend nach der Besprechung des nächsten Autokaufs mit dem Drivetribe-Redakteur saß und mein GTAm in Gran Turismo 7 in allen möglichen Farben lackierte, auf Details zoomte und vor mich hin träumte - hatte ich gehofft, dass wir es schaffen würden, aber vielleicht hatte ich nicht erwartet, dass es so gut laufen würde, wie es während des gesamten Projekts der Fall war. Projekt: Alfa ist fertig, fertig, fertiggestellt und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen, dem Leser, dafür zu danken, dass Sie am Blog-Projekt selbst festgehalten und bei der Farbauswahl für die Bremssättel und die Karosserie geholfen haben. Natürlich möchte ich mich auch bei David Grahn, Fredrik Olofsson, Jocke Pålebrink, Victor Sandberg, Andreas Granlöf und Björn Granlöf für Ihre großartige Hilfe bedanken.