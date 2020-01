Project Xehanort: Neues Mobile-Game der Kingdom-Hearts-Reihe kommt im Frühjahr

Die Wartezeit zwischen den Hauptteilen der Kingdom-Hearts-Reihe ist in der Vergangenheit lang und beschwerlich gewesen, deshalb haben sicher nur wenige Leute damit gerechnet, in absehbarer Zeit ein weiteres Spiel der Serie zu erhalten. Tetsuya Nomura hat jedoch eine Überraschung parat: In einem Q&A-Thread sagte der Creative Director, dass Square Enix zwei neue Entwicklerstudios eingerichtet hätte, um an der Kingdom-Hearts-Serie zu arbeiten. Eines dieser Vorhaben soll wohl schon "überraschend bald" veröffentlicht werden, scherzte der Chef von Kingdom Hearts.

Nun, dieses Game wurde wenige Stunden später offiziell angekündigt. Square Enix wird Project Xehanort auf Mobilgeräten im Frühjahr veröffentlichen, nennt derzeit aber noch keine weitere Einzelheiten. Nicht einmal der Name ist bislang fixiert worden, doch In-App-Käufe und angestrebte Plattformen (iOS und Android) wurden direkt spezifiziert.

Quelle: Kotaku.