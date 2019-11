Project xCloud unterstützt Sonys DualShock-4-Controller

Inmitten der vielen Trailer und Ankündigungen aus dem Londoner X019-Stream haben wir einige Neuigkeiten zum xCloud-Streaming-Service von Microsoft erhalten. Diese Dienstleistung ermöglicht High-End-Gaming auf mobilen Geräten, Nutzer in Großbritannien, den USA und Korea können sich davon bereits jetzt im Zuge einer Vorschau-Phase ein eigenes Bild machen. Derzeit sind etwa 50 Spiele verfügbar, für die Zukunft wurden jedoch weitere versprochen. Microsoft weitet xCloud ab 2020 auch auf Windows-10-PCs aus und es wurde bereits Bluetooth-Unterstützung für externe Controller, wie Razer-Peripherie und sogar Sonys DualShock 4 bestätigt.

Momentan ist Project xCloud nur auf Android verfügbar, aber in Zukunft sollen "mehrere Geräte" in den Dienst aufgenommen werden, so Microsoft. Das Beta-Programm wird 2020 auf Kanada, "Westeuropa", Japan und Indien ausgeweitet, hoffentlich umfasst das auch den deutschen Markt. Ken Moss, der Chief Technology Officer von EA, gab gemeinsam mit Microsoft bekannt, dass Madden NFL 20 derzeit auf Project xCloud verfügbar ist. "In den kommenden Monaten" werden weitere Spiele diesem Beispiel folgen. Microsoft teilte uns abschließend mit, dass sowohl der Xbox Game Pass als auch die gekauften Spiele eines Microsoft-Accounts über xCloud spielbar sein werden.

