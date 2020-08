Project xCloud startet im September mit 100 Titeln in Game Pass

Dem Start der Xbox Series X rücken wir stetig näher, deshalb bringt Microsoft alle nötigen Systeme auf Vordermann, um eine reibungslose Veröffentlichung ihrer neuen Konsole zu gewährleisten. Ein wichtiger Punkt in dieser Strategie ist die Markteinführung ihres Streaming-Dienstes Project xCloud, denn damit will das Unternehmen ihr Gaming-Angebot auf mobile Geräte ausliefern. Gestern haben sie uns verraten, wie diese Vision aussehen wird und wann wir sie erhalten.

Ab dem 15. September erhalten Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate Zugriff auf 100 Spiele, die man auf einem kompatiblen Mobilgerät spielen kann. Das bestehende Vorschauprogramm wird am 11. September abgeschlossen sein, sodass die offene Beta auf Android-Geräten in 22 Märkten (darunter auch Deutschland) gestartet werden kann. Mit der Zeit werden wir periphere Unterstützung von Controller-Herstellern, darunter Razer, PowerA, 8BitDo und Nacon erhalten, deren Ausrüstung speziell für Cloud-Gaming entwickelt wurde. Der neue Xbox-Series-X-Controller wird natürlich ebenfalls mit mobilen Geräten kompatibel sein, daran erinnerte uns Microsoft diese Woche noch einmal in einem Tweet.

Zu den in der Ankündigung erwähnten Spielen gehören Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5 und Yakuza Kiwami 2. Microsoft plant außerdem, Spiele ihrer First-Party-Studios möglichst schon am ersten Tag auch über die Cloud verfügbar zu machen. Außerdem wurde ein einfacher Zugriff auf unsere Freundesliste, Erfolge, Controller-Einstellungen und den gespeicherten Spielfortschritt versprochen.

Project xCloud (Beta) wird ab dem 15. September in den folgenden Ländern erhältlich sein: Österreich, Belgien, Kanada, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Slovakai, Spanien, Südkorea, Schweden, Schweiz, Großbritannien und in den Vereinigten Staaten.