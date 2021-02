Project Triangle Strategy ist Nachfolger von Octopath Traveler, Demo jetzt erhältlich

Square Enix hat mit Octopath Traveler ein interessantes JRPG abgeliefert, das vielen Spieler an die "Goldenen Zeiten" vergangener Rollenspiele erinnerte. Der Titel wurde ein großer Erfolg und hat in Japan bereits einen mobilen Ableger hervorgebracht. Die Fans warten seitdem auf einen richtigen Nachfolger und den hat Nintendo heute Abend stolz präsentiert.

Der Arbeitstitel Project Triangle Strategy wurde uns im gleichen charmanten HD-2D-Zeichenstil vorgestellt, mit dem bereits das Erstlingswerk veröffentlicht wurde. Das Abenteuer erzählt die Geschichte von drei Nationen, die sich in einem erbitterten Krieg um Salz und Eisen befinden. Nintendo deutete Konsequenzen und Entscheidungsgewalt an, während wir eine Gruppe von Helden sammeln und aufrüsten.

Spielerisch wird dieses Rollenspiel vor allem an der taktischen Front aufrüsten, da wir neuerdings auf die Beschaffenheit von Gelände, Höhen und Tiefen, sowie auf natürliche Beschaffenheiten der Umgebung achten müssen. Ihr bewegt euch wie in Fire Emblem und Co. über Karofelder und versucht Gegnern in die Flanke zu fallen oder mit benachbarten Verbündeten zusammen Extraschaden zu verursachen.

Project Triangle Strategy soll nächstes Jahr erscheinen, aber ihr könnt bereits jetzt eine kleine Demoversion davon im Switch-eShop herunterladen. 1,6 Gigabyte ist diese Version groß, aber ihr müsst euch selbst anschauen, was euch darin erwartet (bis wir es gespielt haben).