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Können Burnout und Leistungsangst in ein wirksames Horrorszenario umgewandelt werden? Im zutiefst persönlichen psychologischen Horrorspiel Project Songbird gelingt es dem Entwickler FYRE Games, den Spieler direkt auf die Nerven zu bekommen. Doch trotz einer meisterhaften Atmosphäre und einer fesselnden Geschichte müssen wir leider auch monotone Kampfszenen ertragen, die das gesamte Konzerterlebnis zu ruinieren drohen.

Es gibt Horrorspiele, die darauf ausgelegt sind, den Spieler zum Springen zu bringen. Dann gibt es Horrorspiele, die einem unter die Haut gehen und lange nach dem Abspann verweilen. Project Songbird fällt in die letztere Kategorie. Es sind nicht die Monster oder die schwach beleuchteten Korridore, die im Mittelpunkt stehen, sondern die mentale Belastung einer Person, die vor Stress zusammenbricht.

Hinter dem Spiel steht der Indie-Entwickler FYRE Games, der im Grunde der Soloentwickler Conner Rush ist. Nach dem Erfolg seiner vorherigen Titel, Summerland und We Never Left, hat Rush offen darüber gesprochen, unter enormer Aufführungsangst und dem Gefühl zu leiden, nicht mehr auf dem gleichen Niveau liefern zu können. Diese Erfahrung macht Project Songbird zu einem zutiefst persönlichen Projekt. Das Spiel ist in vielerlei Hinsicht eine Meta-Erzählung, in der der kreative Block der Hauptfigur Dakota den eigenen Kampf des Entwicklers widerspiegelt.

Die Atmosphäre des Spiels wird durch das Setting, in dem es spielt, noch verstärkt; Der Wald und die Musik tragen dazu bei, das Gefühl der Unruhe noch weiter zu verstärken.

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Jeder Teil der Geschichte scheint von einem echten Wunsch erfüllt zu sein, kreatives Burnout, Leistungsangst und die Einsamkeit darzustellen, die einsetzen kann, wenn Leidenschaft langsam zu einer schweren Last wird. Das Ergebnis ist ein Spiel, das mich gleichzeitig beeindruckt und frustriert zurücklässt. Das größte Kapital des Spiels ist zweifellos seine Atmosphäre. Der trostlose Wald in den Appalachen fühlt sich zugleich schön und bedrohlich an.

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Im Herzen des Waldes hast du das Gefühl, beobachtet zu werden. Der Nebel hängt dicht zwischen den Bäumen, verlassene Gebäude erzählen ihre eigenen Geschichten, und jeder neue Ort ruft ein Gefühl der Unruhe hervor, ohne dass das Spiel auf billige Jump-Scares zurückgreifen muss. Es ist ein Horrorspiel, das auf sein Setting setzt. Project Songbird ist kein Kraftpaket. Der Fokus liegt auf Ästhetik statt auf Fotorealismus, und das sieht für das Genre völlig in Ordnung aus. Wenn man auf der PlayStation 5 spielt, leidet das Spiel gelegentlich direkt zu Beginn des Ladebildschirms unter etwas Verzögerung, aber zum Glück verschwindet das schnell und bleibt danach ein stabiles Erlebnis.

Die Geschichte ist mindestens genauso stark wie die Umgebungen. Dakota ist kein typischer Protagonist eines Horrorspiels, sondern ein Mensch, dessen innerer Kampf zur eigentlichen Antriebskraft des Spiels wird. Die Geschichte wird sanft erzählt und lässt genug Raum, damit die eigene Interpretation des Spielers bis zum Ende fesselnd wirkt. Die Kampagne, die etwa sechs Stunden dauert, wirkt ebenfalls gut ausbalanciert. Das Spiel hat Zeit, seine Themen zu entwickeln, ohne sich zu repetitivisieren oder in die Länge zu ziehen.

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Ich denke, Dakota hätte zweimal überlegt, bevor sie ohne ihre Okarina in den Wald gegangen wäre.

Musik spielt natürlich eine zentrale Rolle, da Dakota selbst Musikerin ist. Der Soundtrack und die gedämpfte Ambient-Musik verstärken den melancholischen Ton während des gesamten Abenteuers. Die Musik versucht selten, das Erlebnis zu übernehmen. Stattdessen wirkt es als emotionaler Anker, der das Gefühl von Stress, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit verstärkt. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Sounddesign Teil der Erzählung werden kann, anstatt nur als Kulisse zu dienen.

Auch die Rätsel funktionieren gut. Sie basieren selten auf komplizierter Logik, sondern beinhalten vielmehr die Beobachtung der Umgebung. Zahlen, Symbole und Bilder tauchen früh auf und werden später zum Schlüssel zum nächsten Hindernis. Die Rätsel halten ein angenehmes Tempo und fühlen sich natürlich in die Erkundung integriert, ohne die Erzählung zu unterbrechen. Dakotas Tagebuch wird regelmäßig aktualisiert, sobald du neue Hinweise findest, und du musst nicht in einen Bereich zurückkehren, um die Hinweise erneut zu lesen.

Leider kann man das Gleiche vom Kampf nicht sagen.

Wenn das Spiel seine Gegner einführt, verliert Project Songbird einen Teil seiner Identität. Die Kampfmechanik besteht aus einer Mischung aus Schusswaffen und einer Nahkampfaxt. Du kannst deine Waffen aufrüsten, indem du in den Umgebungen nach Schrott suchst und sammelst, was ein gewisses Rollenspielelement hinzufügt. Ohne zu viel zu verraten oder zu verraten, auf welche Art von Kreaturen man trifft, kann ich sagen, dass die Konfrontationen monoton sind. Die Gegner wirken eher nervig als furchteinflößend, und jeder Kampf stört brutal die Atmosphäre, die das Spiel sonst mit solcher Sorgfalt aufgebaut hat. Anstatt das Gefühl der Angst zu verstärken, werden die Kämpfe zu mechanischen Unterbrechungen, die sich bestenfalls wie etwas anfühlen, das die Entwickler um der Motivation willen einbauen wollten.

Eines der wenigen Spiele, bei denen man nicht sofort jubelt, wenn man Opas Gewehr in die Hände bekommt.

Das ist besonders schade, denn das Spiel zeigt bereits, dass es keine traditionelle Action braucht, um fesselnd zu sein. Im Gegenteil, Project Songbird wäre wahrscheinlich ein noch stärkeres Spiel gewesen, wenn FYRE Games es gewagt hätte, sich vollständig auf die Atmosphäre, die Erzählung und die umgebungsbasierten Rätsel zu verlassen. Kreatives Burnout ist ein Thema, das viel besser für psychologische Spannung geeignet ist als für sich wiederholende Kämpfe.

Während der Abspann läuft, bleibt mir jedoch nicht die Frustration über den Kampf im Gedächtnis. Es ist das Gefühl von Stress. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Das Gefühl, langsam die Kontrolle über sich selbst zu verlieren. Das Spiel schafft es, genau das zu vermitteln, was der Entwickler zu sagen scheint, und das ist vielleicht seine größte Leistung.

Project Songbird ist daher ein Spiel, das ich ohne Zögern empfehlen würde, allerdings nicht in erster Linie für diejenigen, die intensiven Horror oder Action suchen. Dies ist eine Geschichte über die Person hinter der Kreation, über den Druck, Leistung zu leisten, und über den Preis, der manchmal für Kreativität gezahlt wird. Hätte das Spiel es gewagt, seine schwächsten Gameplay-Elemente wegzuziehen, hätte es etwas wirklich Außergewöhnliches werden können.