Project Resistance soll umfangreiche Einzelspielerkampagne bieten

Während der Tokyo Game Show hat Capcom Resident Evil: Project Resistance vorgestellt, ein Multiplayer-Spin-Off für fünf Spieler (einer versucht die vier Überlebenden in einem Labyrinth zu töten, indem er Gefahren und Feinde für sie vorbereitet). Das Konzept erinnert an asymmetrische Multiplayer-Projekte, wie Evolve und Left 4 Dead, Capcom wird sich aber nicht ausschließlich auf diesen Bestandteil konzentrieren. In einem Beitrag auf dem Playstation-Blog sagt Produzent Masachika Kawata, dass das Spiel tatsächlich auch eine Kampagne enthält, die offline gespielt werden kann.

"Die Version, die wir auf der TGS 2019 gezeigt haben, war ein Online-Spielmodus, aber wir sind uns durchaus bewusst, dass es viele Resident-Evil-Fans gibt, die im Spiel eine Story erwarten. Um unsere Fans zufriedenzustellen, werden wir einen Offline-Modus entwickeln, der sich auf die narrative Komponente stützt."

Zuerst werden sich die Japaner jedoch auf die Fertigstellung der Online-Erfahrung konzentrieren, denn das sei der Hauptbestandteil von Resident Evil: Project Resistance. Messeeindrücke zum Spiel haben wir natürlich schon für euch am Start, falls ihr mehr über den Titel erfahren wollt.