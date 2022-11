Project Playtime bekommt am Donnerstag einen Cinematic-Trailer

Vor ein paar Wochen, gegen Ende der gruseligen Saison, gab MOB Games, der Entwickler hinter der schrecklichen und beliebten Poppy Playtime, bekannt, dass sie an einem neuen Horrorerlebnis im selben Universum arbeiten. Es wurde enthüllt und Project Playtime genannt, aber abgesehen von der Tatsache, dass es im Dezember 2022 auf den PC kommen würde, wurde nicht viel enthüllt.

Es wurde jedoch jetzt bekannt gegeben, dass das Spiel in wenigen Tagen, am 24. November, um genau zu sein, seinen offiziellen Cinematic-Trailer erhalten wird. Es gibt nicht viel mehr zu tun, aber ein neues Teaser-Bild wurde auch geteilt, wobei dieses eine bunte Box zeigt, in der sich eine Art zweifellos beunruhigendes Monster befindet.

So oder so, markieren Sie den Donnerstag als wichtigen Tag, wenn Sie gespannt sind, was MOB Games für seine Fans bereithält.