Project Motor Racing kündigt IMSA-Partnerschaft an

Das Project Cars-Team von Straight 4 Studios unter der Leitung von GTR 2-Produzent Ian Bell arbeitet fieberhaft daran, das kommende Project Motor Racing (früher bekannt als GTR Revival) fertigzustellen, und vor seiner Premiere am 25. November produzieren sie weiterhin Neuigkeiten über Inhalte, die sich langsam wirklich attraktiv anfühlen. Gestern Abend gaben sie unter anderem bekannt, dass sie einen Vertrag mit der amerikanischen Rennserie IMSA unterzeichnet haben, was natürlich (genau wie im Fall von Automobilista 2 und Racing) Autos und Strecken bedeuten wird, nach denen wir Rennsportfans uns sehnen. Mit etwas Glück wird Project Motor Racing Retro-Rennen aus der IMSA-Serie aus den frühen 90er Jahren beinhalten, von denen wir hier bei Gamereactor feuchte Träume träumen.

