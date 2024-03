Project Maverick scheint ein von der Unreal Engine 5 entwickelter PvP-Shooter zu sein

Vor fast einem Jahr kündigten People Can Fly (Bulletstorm, Outriders) und Xbox Game Studios eine Zusammenarbeit an einem kommenden Spiel an, das den Arbeitstitel Project Maverick trägt. Wir gehen davon aus, dass es noch ein oder sogar zwei Jahre dauern wird, bis wir etwas Offizielles darüber hören, aber bis dahin geben uns die Stellenausschreibungen des Studios Hinweise.

Im Oktober berichteten wir, dass sie Mitarbeiter mit "Wissen und Leidenschaft für RPG-Spiele" für diesen Titel suchen, und dank einer neuen Runde von Stellenangeboten für einen Senior Level Designer wissen wir, dass es sich wahrscheinlich um ein von der Unreal Engine 5 entwickeltes Spiel handeln wird, das PvP-Shooter-Elemente enthält.

Hier sind einige der aufgeführten Anforderungen:



Erfahrung in der Arbeit mit dem Shooter-Genre



Erfahrung in der Erstellung von PVP-Karten



Erfahrung im Leveldesign - sowohl in der Praxis als auch in der Theorie (Engpässe, Routen, Sichtlinien, Gefechtsdistanzen)



UE5-Kenntnisse und Unreal Engine Editor voll funktionsfähig



Wie bereits erwähnt, erwartet ihr nicht, dass ihr Project Maverick in absehbarer Zeit sehen werdet, aber People Can Fly weiß, wie man lustige und wunderschön aussehende Action-Spiele mit viel Tiefe macht, also freuen wir uns auf jeden Fall schon auf dieses Spiel.