Project Maverick hat nun "volle Entwicklungskapazität" erreicht

Im Oktober berichteten wir, dass die Entwicklung von Project Maverick, einem Spiel, das von People Can Fly (Bulletstorm, Outriders ) im Auftrag von Xbox Game Studios entwickelt wurde, gut voranschreitet.

Wir wissen nicht, um welche Art von Titel es sich handelt, aber es befand sich vor sechs Monaten in der Vorproduktion und das Studio suchte nach Leuten mit RPG-Expertise. Angesichts der grafiklastigen und gewalttätigen Actionspiele, die der Entwickler normalerweise macht, scheint es vernünftig zu glauben, dass dies ein Actionspiel mit Rollenspielelementen sein wird, möglicherweise sogar mit Gears of War (da das Studio zuvor Gears of War: Judgment gemacht hat).

Jetzt scheint es, dass das Studio einen Meilenstein erreicht hat, und über X wird nun festgestellt, dass Project Maverick die "volle Entwicklungskapazität" erreicht hat, was bedeutet, dass die Planung und Gestaltung des Titels abgeschlossen ist, wobei die eigentliche Entwicklung noch aussteht.

Wann wir das Spiel tatsächlich sehen werden, bleibt abzuwarten, aber es ist unwahrscheinlich, dass es im Juni Xbox Games Showcase sein wird, da es vernünftig zu sein scheint, dass es noch ein paar Jahre von der Fertigstellung entfernt ist - obwohl das Microsoft nicht davon abgehalten hat, Spiele im Voraus anzukündigen.