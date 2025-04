Project K erhält den offiziellen Titel Riftbound: League of Legends Trading Card Game

HQ

Riot Games ist schon seit einiger Zeit dabei, ein physisches Sammelkartenspiel für League of Legends zu entwickeln. Die Idee war lange Zeit als Project K bekannt, aber jetzt, da wir dem großen Rollout immer näher kommen, wurden der offizielle Titel und Name enthüllt.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass es diesen Sommer zunächst in China auf den Markt kommen wird, bevor es im Oktober in englischsprachigen Ländern debütiert und dann irgendwann im Jahr 2026 in anderen Regionen und Ländern breiter eingeführt wird.Riftbound: League of Legends Trading Card Game

Riftbound wird in Zusammenarbeit mit UVS Games erstellt, und was das Debüt betrifft, so wurde uns gesagt, dass über 300 Karten bei der Veröffentlichung über das Origins -Set angeboten werden, und dass dies vorgefertigte Champions -Decks beinhalten wird, die auf einer Reihe klassischer Champions basieren, sei es Jinx, Viktor oder Lee Sin und mit insgesamt 56 Karten.

Andere Champions werden ebenfalls anwesend sein, wenn auch nicht mit definierten Champions -Paketen, darunter Annie, Garen, Master Yi, Lux, Volibear, Yasuo und mehr. Tatsächlich werden Lux, Annie, Master Yi und Garen alle am Proving Grounds -Bundle beteiligt sein, bei dem es sich um ein Starterbox-Set handelt, das für 2-4 Spieler konzipiert ist.

Was das Gameplay betrifft, so wird Riftbound in den Formaten 1v1 und 2v2 sowie in einem Free-for-All-Modus spielbar sein. Viel mehr erfahren wir darüber hinaus nicht, da "das endgültige Kartendesign und die Gameplay-Mechaniken noch in der Entwicklung sind".

Unten sehen Sie einen Trailer, in dem Riftbound vorgestellt wird.

