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Project Hail Mary

Project Hail Mary debütiert morgen auf Prime Video

Der erfolgreiche Science-Fiction-Film, einer der bisher größten Filme des Jahres 2026, hat nun ein festes Streaming-Debütdatum.

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Während viele von Ihnen Anfang dieses Jahres in die Kinos strömten, um Project Hail Mary zu sehen, was dazu führte, dass der Film mit 684 Millionen Dollar zu einem der größten Filme des Jahres 2026 wurde – was ausreicht, um die dritterfolgreichste Kinopremiere dieses Kalenderjahres zu sein, werden Sie, wenn Sie Ryan Goslings Reise zu den Sternen nicht gesehen haben, bald bequem von zu Hause aus sehen können.

Es wurde bekannt gegeben, dass Project Hail Mary bereits morgen, am 3. Juli, auf Prime Video erscheinen wird. Ja, Sie werden den gefeierten Film am kommenden Wochenende über Ihr Abonnement auf der Streaming-Plattform ansehen können.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie von Project Hail Mary erwarten können, können Sie hier unsere begeisterte Rezension des Films lesen und glauben Sie uns, dieser Film ist Ihre Zeit wert.

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