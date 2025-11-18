Project Hail Mary bringt einen wilden neuen Trailer heraus

HQ

Ein brandneuer Trailer für Project Hail Mary ist gerade in den Orbit gestartet; Phil Lord und Christopher Millers nächster großer Film und eines der meistgehypten Science-Fiction-Abenteuer im nächsten Jahr. Es ist auch das erste Mal seit The Lego Movie, dass das Duo die Regie übernimmt, und basiert auf Andy Weirs gleichnamigen Roman. Mit anderen Worten: derselbe Autor, der auch The Martian geschrieben hat.

In der Hauptrolle sehen wir niemand Geringeren als Ryan Gosling, der einen nerdigen Lehrer spielt, der ins All aufbricht, um die Menschheit zu retten. Und dabei freundet er sich auch mit einem seltsamen und freundlichen Fels-Alien an. Sieh dir unten den neuen Trailer an.

Freust du dich auf Project Hail Mary ?