Project Hail Mary Autor über modernes Star Trek: "Diese Shows sind"

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Andy Weir, der Autor von The Martian und Project Hail Mary, hat es geschafft, mit seinen Science-Fiction-Romanen zwei große Blockbuster zu erzielen. Wenn er nicht über eine neue Art nachdenkt, moderne Wissenschaft mit etwas fantastischer Fiktion zu verbinden, scheint er ein ziemlicher Star Trek-Fan zu sein. Genug, um Paramount seine eigene Serie vorzuschlagen, auch wenn er scheinbar kein Fan von scheinbar jeder anderen Serie ist, die in letzter Zeit für das Franchise erschienen sind.

Im Podcast Critical Drinker (aufgenommen vom Hollywood Reporter) erklärte Weir, dass er sich freue, die kürzlich abgesetzte Star Trek: Starfleet Academy zurückzusehen. Weir gab zu, dass ihm einige der neueren Serien gefallen haben, aber viele davon sind nicht so gut wie klassisches Star-Trek-TV.

"Ich gebe dir meine Meinung und ich bin nur ein Konsument. Ich mag Strange New Worlds. Ich finde es ziemlich gut. Ich habe Enterprise nicht gehasst. Ich fand das irgendwie seltsam. Lower Decks fand ich unterhaltsam und spaßig. Alle anderen, die können gehen", erklärte Weir. "Und hier noch etwas: Ich habe Paramount eine Star-Trek-Serie vorgestellt und war bei allen Shows in Zoom mit den Showrunnern und habe viel Zeit mit [Executive Producer Alex Kurtzman] gesprochen. Ich mag vieles an dem neuen Trek nicht. Er ist als Mensch ein wirklich netter Kerl. Aber gleichzeitig sind diese Shows Mist. Er ist ein netter Kerl. Aber sie haben meinen Vorschlag nicht angenommen, also, weißt du, scheiß auf sie."

Derzeit sind keine neuen Star-Trek-Projekte von Paramount+ unterwegs, obwohl zwei weitere Jahre Strange New Worlds und eine Staffel der Starfleet Academy noch ausgestrahlt werden. Danach scheint Star Trek noch eine Weile in Stasis zu bleiben.