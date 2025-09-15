Project Gravity: Der SSX-Nachfolger, den wir nie spielen konnten

HQ

Viele von uns erinnern sich gerne an die glorreichen Tage der 2000er Jahre, als SSX die Pisten beherrschte. Die Serie lieferte unverschämte Tricks, übertriebene Physik und einen Soundtrack, der jedes Dach einer Skihütte zum Beben bringen könnte. Nach einem kurzen Reboot im Jahr 2012 ruhte das beliebte Franchise leider – aber frische Konzeptzeichnungen teasern nun an, was sein geistiger Nachfolger hätte sein können: Project Gravity.

Das Projekt, das bei 2K von mehreren der ursprünglichen SSX-Schöpfer – darunter Steve Rechtschaffner und Larry LaPierre – entwickelt wurde, wurde 2024 offiziell abgesagt, bevor es überhaupt enthüllt wurde. Laut Kotaku war die Absage ein großer Rückschlag für alle Beteiligten, aber dank Gordon Wang haben wir jetzt einen Einblick in das, was wir verpasst haben. Auf seiner ArtStation-Seite hat er sowohl Screenshots aus der Engine als auch beeindruckende Konzeptstücke gepostet, die geschwungene Alpengipfel, futuristische Schienen und Hänge zeigen, die aussehen, als wären sie direkt aus einem klassischen SSX-Spiel gerissen worden.

Auch wenn Project Gravity wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken wird, bleiben viele der Entwickler in den SuperNatural Studios – wer weiß also, was sie sich als nächstes einfallen lassen. In der Zwischenzeit können wir uns zumindest auf das wunderschöne Hyperyuki freuen, das dazu beitragen sollte, den anhaltenden SSX-Hunger zu stillen.