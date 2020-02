Project GG ist neues Spiel von Hideki Kamiya

Letzten Monat hat das japanische Entwicklerstudio PlatinumGames mit einer Teaser-Webseite auf sich aufmerksam gemacht. Dort sollen am Ende einer ausgeklügelten Werbeaktion vier eigene Projekte aufgelistet werden, die das Unternehmen in naher Zukunft selbstständig realisieren möchte. Das erste Vorhaben wurde bereits gestartet, es ist eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne für ein Remaster des Wii-U-Spiels The Wonderful 101.

Ein Titel mit dem vorläufigen Arbeitstitel Project GG wurde heute Morgen vom japanischen Famitsu-Magazin enthüllt (und später vom Studio mit einem ersten Gameplay-Trailer offiziell angekündigt). Es soll sich bei dem Projekt nicht um ein Remaster, sondern um ein völlig neues Spiel einer eigenen Marke handeln. Darüber hinaus hören wir die üblichen Versprechen: es sei das ehrgeizigste Projekt, an dem PlatinumGames jemals gearbeitet habe und wenn möglich soll es auf allen Plattformen erscheinen.

Die Famitsu listet einige grobe Stichpunkte zu Project GG auf, das sie als Heldenspiel bezeichnen. Es geht um einen Jungen, der sich in einen riesigen Roboter verwandelt, um gegen Kaijus (das sind monströse Bestien der japanischen Science-Fiction-Kultur) zu kämpfen. Das Game soll in die Fußstapfen von Titeln, wie Viewtiful Joe und The Wonderful 101 treten und Game Director Hideki Kamiya zeichnet sich dafür verantwortlich. Atsushi Inaba, der Vizepräsident und Leiter von PlatinumGames, würde den Titel am ehesten zum Genre der "Actionspiele" zählen, allerdings soll sich das Game nicht ausschließlich auf solche Aspekte konzentrieren, schreibt Gematsu und bezieht sich dabei auf eigene Übersetzungen.

Platinum wächst durch Project GG

PlatinumGames betritt mit Project GG Neuland, da sie die IP nicht nur selbstständig erarbeiten und vertreiben wollen, sondern auch den Aufbau eines weiteren, internen Studios planen. Sie wollen eine Abteilung in Gang bringen, die etwa 100 Menschen in Tokyo unterhält - derzeit seien aber lediglich 15 Personen mit dem Projekt betreut. Inaba ist überzeugt, dass sie mit diesem Spiel die Erwartungen der Fans brechen werden, auf eine gute Art und Weise, hofft er.

Project GG ist also der zweite Stern am Himmel von #Platinum4. Über den dritten Ausreißer ist noch nichts bekannt, doch diese Aktion soll laut Inaba mit einem großen Knall enden. Dieses "Geheimnis" sei "sehr Platin und interessant" teast der Entwickler.