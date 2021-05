Project GAMM: Cygames arbeitet an weiterem Fantasy-Actionspiel

Cygames war in der Vergangenheit dank lukrativer Mobile Games, wie Granblue Fantasy, Dragalia Lost oder Idolmaster, sehr erfolgreich. Über die Jahre muss bei dem japanischen Team einiges an Expertise untergekommen sein, denn sie arbeiten aktuell an mehreren vielversprechenden Actionspielen, die alle ungefähr das gleiche Thema bedienen - mittelalterliche Fantasie.

Zu ihren aktuell in Entwicklung befindlichen Projekten gehören Granblue Fantasy Re:Link, Project Awakening und, wie wir diese Woche erfahren haben, ein Actionspiel mit dem Arbeitstitel "Project GAMM". Gematsu hat Teile der offiziellen Projektvorstellung übersetzt, damit sich westliche Fans einen Überblick verschaffen können. Viele Informationen gibt es nicht, doch die ersten Grafiken zeigen Magier, die Elemente bändigen. Abgesehen davon werden einige leitende Entwickler vorgestellt, darunter der Game Director Kenichiro Takaki (Senran Kagura). Infos zum Spiel liegen nicht vor.

