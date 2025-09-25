Project Evilbane bietet intensive kooperative Action-RPG-Kämpfe

Wenn ihr euch die jüngste Tokyo Games Show Broadcast angesehen habt, die von Xbox gehostet wird, werdet ihr mit vielen der vielversprechenden Spiele, die angeboten wurden, vertraut sein. Ein solches Beispiel ist Project Evilbane, ein Action-RPG, das spannende Kämpfe gegen harte Feinde bieten soll, mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass es sich um ein kooperatives Spiel handelt, das für dynamisches Vier-Spieler-Gameplay entwickelt wurde.

Wir sehen dies in Aktion im zweiten Trailer für das Spiel, der auch einen unglaublich anspruchsvollen Kampf gegen den sogenannten "ultimativen Feind mit der Macht, die Welt zu zerstören" ankündigt.

Wir wissen noch nicht, wann Project Evilbane seine große Ankunft feiern wird, aber wir wissen, dass es mindestens am Xbox Series X/S erscheinen wird. Es bietet derzeit auch Pre-Alpha-Tests an, bei denen Xbox Insiders anfordern können, Teil des Erlebnisses zu sein, um das Spiel vor seiner endgültigen Veröffentlichung und sogar zukünftigen Tests auf die Probe zu stellen.