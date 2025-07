Project Cars 3 wird im August aus dem Handel genommen und im Februar offline gestellt.

HQ

Da die Stop Killing Games -Initiative in letzter Zeit in den Köpfen vieler war - eine Bemühung, die im Wesentlichen begann, als Ubisoft beschloss, das Rennspiel The Crew zu töten, indem es seine Server abschaltete und den Großteil des Spiels unspielbar machte - ist es vielleicht ein seltsamer Zeitpunkt für Bandai Namco, Ähnliches mit einem seiner Rennprojekte zu tun.

Es wurde bestätigt, dass Project Cars 3 vom Markt genommen wird, was bedeutet, dass man sehr bald nicht mehr in der Lage sein wird, das Spiel oder die entsprechenden DLCs zu kaufen. Das Datum für das Delisting ist für den 24. August angesetzt, sechs Monate später folgt eine vollständige Abschaltung des Servers.

Am 24. Februar 2026 werden die Server offline gehen, was bedeutet, dass ihr das Spiel trotz des Delistings zwar weiterhin in voller Länge spielen könnt, aber nach dem Februar-Datum nur noch in einem Offline-Format zugänglich sein wird.

Es sollte gesagt werden, dass, wenn du dich entscheidest, Project Cars 3 zu deiner Sammlung hinzuzufügen, es weiterhin offline spielbar bleibt und du es und seine DLCs herunterladen kannst. Erwarte jedoch keine geschäftige Online-Welt, die dich unterhält, obwohl das Spiel erst im August 2020 erschienen ist.

Die vollständige Ankündigung dazu erklärt: "Update zu Project Cars 3. Alle Produktverkäufe enden am: 24. August 2025 23:59 UTC. Bitte beachtet, dass die Zeiten je nach Region variieren können. Wenn ihr das Spiel digital gekauft habt, bleibt es in eurer Bibliothek und kann in Zukunft erneut heruntergeladen werden. Alle DLCs, die vor dem 24. August 2025 um 23:59 Uhr UTC gekauft wurden, können auch nach diesem Datum weiterhin genutzt werden. Die Online-Modi des Spiels bleiben ebenfalls bis zum 24. Februar 2026 aktiv."

Bist du immer noch ein Project Cars 3 Spieler?