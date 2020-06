Project Cars 3 mit buntem Gameplay vorgestellt

Das britische Studio Slightly Mad Studios hat sich mit der Arbeit an Renntiteln, wie GTR 2 und Need for Speed: Shift viele Freunde gemacht und die haben bei der Finanzierung eines von der Community betreuten Rennsimulators namens Project Cars ausgeholfen. Das war vor etwas mehr als fünf Jahren und seitdem konnte uns das Studio bereits mit einer fantastischen Fortsetzung begeistern. Jetzt ist es wieder soweit, denn Project Cars 3 wurde heute offiziell vorgestellt.

Die Entwickler wollen ihr nächstes Spiel möglichst allen Racing-Fans zugänglich machen und obwohl der Simulationsgedanke dabei erhalten bleiben soll, wird es zwangsläufig Kompromisse geben müssen. Das Team verspricht jedoch, eine fantastische Welt mit vielen Strecken, dynamischem Wetter und technischen Rennspieldetails produzieren zu wollen, was hoffentlich so viele Fans wie möglich zufriedenstellt. Mehr Infos verraten wir euch in unserer ersten Vorschau, denn unsere Rennspielikone Petter aus Schweden hat bereits mit den Entwicklern sprechen dürfen. Project Cars 3 soll schon im Herbst auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.