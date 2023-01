Project Carol ist Razers neuester Versuch, Ihren Gaming-Stuhl immersiver zu machen

HQ

Razer hat im Rahmen seiner CES-Keynote angekündigt, dass es daran arbeitet, Gaming-Stühle noch immersiver zu machen. Dies geschieht in Form von Project Carol, einem Kopfkissen, das als weltweit erstes Kopfkissen sowohl Nahfeld-Surround-Sound als auch Haptik bietet.

Es befindet sich derzeit in der Entwicklung und befindet sich in der Konzeptdesignphase, aber uns wurde gesagt, dass es 7.1-Surround-Sound verwenden wird und von der HyperSense-Technologie von Razer angetrieben wird, um die gewünschten haptischen Effekte zu erzielen, indem Klang in Echtzeit in Haptik umgewandelt wird.

Das Kissen, wenn es debütiert, wird nativ auf dem PC unterstützt und wird dank verschiedener verstellbarer elastischer Riemen für alle Arten von Gaming-Stühlen geeignet sein, und dass es über 2,4 GHz drahtlos mit PCs verbunden ist und eine Akkulaufzeit von acht Stunden hat.

Schau es dir unten an.