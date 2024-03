Project Birdseye bietet Roguelike-Action im berüchtigten Gefängnis von The Callisto Protocol

The Callisto Protocol wurde nie der Erfolg, den sich Striking Distance und Krafton erhofft hatten, und nach der Premiere im Jahr 2022 war das Studio gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen und Gründer Glen Schofield verließ das Studio.

Seitdem ist unklar, was sie als nächstes tun werden, worauf wir jetzt eine Antwort haben. Es stellt sich heraus, dass sie in die Welt von The Callisto Protocol mit einem Titel namens Project Birdseye zurückkehren, der im Black Iron Prison spielt. Das Spiel wird in der Pressemitteilung als "schnelles Roguelike-Erlebnis" beschrieben und sollte in erster Linie als Nebenprojekt betrachtet werden. Das Studio schreibt:

"Im Jahr 2023 begann eine kleine Gruppe von uns mit der Arbeit an einem Herzensprojekt, das aus unserer Besessenheit von leicht zu erlernenden und zu spielenden, aber unterhaltsamen Roguelikes geboren wurde. Wir lieben die Welt, die wir für The Callisto Protocol erschaffen haben, und wollen in dieser Sandbox weiterspielen – und Black Iron Prison ist der perfekte Future-Punk-Spielplatz für die Vision des Teams.

Wie ihr sehen könnt, handelt es sich hier nicht um The Callisto Protocol 2 - betrachten Sie es als eine Nebenquest, die beim Team wirklich Anklang fand - es ermöglichte uns, die Welt von The Callisto Protocol zu erweitern und unsere kreativen Muskeln für etwas anderes zu strapazieren, ohne die Entwicklung unseres nächsten AAA-Spiels zu beeinträchtigen."

Kurz gesagt, wir können davon ausgehen, dass sie auch an einem größeren Projekt arbeiten werden, aber in der Zwischenzeit sieht Project Birdseye wirklich unterhaltsam aus. Seht euch unten den ersten Trailer an. In welchen Formaten es kommen wird oder wann es veröffentlicht wird – wissen wir noch nicht.