Project A ist der kompetitive Shooter von Riot Games

You watching Werben

Riot Games ist nicht mehr nur League of Legends, das hat das Studio diese Woche klargemacht. Das MOBA feiert diese Woche seinen zehnten Geburtstag, weshalb es für den Entwickler endlich an der Zeit wird, die Marke auf andere Genres und Plattformen auszuweiten. Neben League of Legends: Wild Rift (hier mehr Infos dazu) und dem Kartenspiel Legends of Runeterra gibt es eine Reihe unbekannter Projekte, die noch ohne finalen Namen auskommen: Project A, L und F.

Project A

Project A soll ein "taktischer und kompetitiver Shooter" in der Ego-Perspektive sein, der sich auf die Charaktere und ihre differenzierten Fähigkeiten konzentriert. Wir haben ein erstes Bild gesehen, das aber nur wenig Infos preisgibt. Das Game scheint auf der Erde zu spielen, ist aktuell für den PC geplant und hat noch kein Erscheinungsdatum. Die ehemalige Treyarch-Entwicklerin Anna Donlon führt das A-Team an, das sich laut Riot aus vielen Talenten mit Erfahrung im Shooter-Genre zusammensetzt (namentlich CS: GO, Call of Duty, Halo und Destiny).

Project L und Project F

Zu den anderen beiden Ideen gibt es aktuell kaum konkrete Informationen. Project L wird ein Kampfspiel sein, das all seine Ideen aus dem LoL-Universum nimmt, heißt es in der offiziellen Erklärung. Project F scheint an das Kartenspiel Legends of Runeterra anschließen, allerdings sollt ihr die Welt des Spiels wohl "mit euren Freunden zusammen bereisen" können. Weil diese Konzepte noch so früh in der Planung sind, gibt es keine Termine oder mögliche Plattformen.

Zu guter Letzt hat das amerikanische Unternehmen noch League of Legends Esports Manager angekündigt, ein Team-Management-Spiel im Stile vom Football-Manager (und ähnlichen Games). Darin soll man seinen eigenen eSport-Verein gründen, talentierte Spieler aus dem aktuellen Kader für sich gewinnen, diese handeln, für das Marketing sorgen, Sponsorengelder einholen und das eigene Unternehmen an die Spitze des eSports bringen. Die Premiere wird im Jahr 2020 mit den offiziellen Daten der chinesischen League of Legends Pro League stattfinden und sich anschließend auf andere Regionen der Welt ausweiten.