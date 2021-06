Programm der WitcherCon bekannt

Gestern berichteten wir, dass auf der nahenden WitcherCon kein neues Spiel angekündigt werden dürfte. Mittlerweile wurde der genaue Ablauf des Online-Events veröffentlicht, das zwischen dem 9. und 10. Juli stattfindet.

Der Stream am 9. Juli beinhaltet ein Panel mit Darstellern und Crew-Mitgliedern der TV-Serie, ein Segment zum Kartenspiel Gwent und einen Abschnitt, der veranschaulicht, wie bekannte Orte aus dem Witcher-Universum in der Serie geschaffen wurden. Abgeschlossen wird der erste Tag vom Hauptdarsteller der TV-Umsetzung. Das Gespräch namens "Tales from the White Wolf: A Spotlight Conversation with Henry Cavill" soll unter anderem Hintergründe aus dem Witcher-Universum beleuchten und "ein, zwei Überraschungen bereithalten".

Am 10. Juli geht es dann mit dem zweiten, finalen Live-Stream weiter. Dieser überschneidet sich stark mit dem Programm des ersten Tags, allerdings werden dieses Mal auch die Entwickler von CD Projekt Red vertreten sein, um über The Witcher und aktuelle Projekte wie Comics und ein Brettspiel zur Marke zu sprechen.

Teilnehmen könnt Ihr entweder via Twitch oder YouTube. Am 9. Juli startet die Veranstaltung um 19 Uhr deutscher Zeit, am 10. Juli geht es bereits um 3 Uhr in der Nacht los. Auf der offiziellen Webseite des Events könnt Ihr den Programmablauf im Detail durchlesen.