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Prognosen erwarten einen weiteren massiven Anstieg des Speicherpreises im dritten Quartal 2026 und einen weiteren im vierten Quartal

Analysten erwarten nicht, dass sich die Lage verbessert.

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Die Gedächtnispreise sind extrem gestiegen, und es scheint nicht so bald besser zu werden. Jefferies Equity Research prognostiziert laut Tweak Town im dritten Quartal 2026 einen weiteren Preisanstieg von 40–50 % für DRAM und Speicher. Und das sind 40-50 % zusätzlich zu den derzeit überhöhten Preisen.

Das Forschungs- und Analystenunternehmen prognostiziert außerdem, dass im vierten Quartal 2026 die Preise um weitere 30-40 % steigen werden.

Die gute Nachricht ist, dass die neue Speicherkapazität, die 2028 in Betrieb geht, zu Preissenkungen führen könnte. Aber es konnte nur.

PlayStation 6 und Microsofts Project Helix sollen 2027 oder 2028 erscheinen, was dazu führen würde, dass sie während der Hochphase der Speicherpreise erscheinen.

Prognosen erwarten einen weiteren massiven Anstieg des Speicherpreises im dritten Quartal 2026 und einen weiteren im vierten Quartal

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