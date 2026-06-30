Prognosen erwarten einen weiteren massiven Anstieg des Speicherpreises im dritten Quartal 2026 und einen weiteren im vierten Quartal

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Die Gedächtnispreise sind extrem gestiegen, und es scheint nicht so bald besser zu werden. Jefferies Equity Research prognostiziert laut Tweak Town im dritten Quartal 2026 einen weiteren Preisanstieg von 40–50 % für DRAM und Speicher. Und das sind 40-50 % zusätzlich zu den derzeit überhöhten Preisen.

Das Forschungs- und Analystenunternehmen prognostiziert außerdem, dass im vierten Quartal 2026 die Preise um weitere 30-40 % steigen werden.

Die gute Nachricht ist, dass die neue Speicherkapazität, die 2028 in Betrieb geht, zu Preissenkungen führen könnte. Aber es konnte nur.

PlayStation 6 und Microsofts Project Helix sollen 2027 oder 2028 erscheinen, was dazu führen würde, dass sie während der Hochphase der Speicherpreise erscheinen.