Professor Sprout-Darstellerin behauptet, dass erwachsene Fans Harry Potter inzwischen "hinter sich haben" sollten

Professor Sprout-Darstellerin Miriam Margolyes sagte kürzlich dem neuseeländischen Sender 1News, dass sie der Meinung ist, dass Harry-Potter-Fans über das Franchise "hinwegkommen" sollten.

Sie sagte der Zeitung: "Sie sollten jetzt darüber hinweg sein. Wissen Sie, ich meine, es war vor 25 Jahren, und es ist für Kinder. Ich denke, es ist für Kinder."

Miriam Margolyes spielte die Rolle der Professorin Sprout in zwei Harry-Potter-Filmen: 2002 in "Die Kammer des Schreckens" und 2011 in "Die Heiligtümer des Todes - Teil 2".

"Sie bleiben darin stecken", sagte Margolyes. "Ich mache Cameo-Auftritte und die Leute sagen: 'Oh, wir haben eine Hochzeit mit dem Thema 'Harry Potter', und ich denke: 'Meine Güte, was wird ihre erste lustige Nacht sein?' Ich kann gar nicht daran denken. Nr."

Im Gespräch mit der britischen Vogue im vergangenen Jahr erklärte Margolyes auch, dass sie das Franchise nicht für unwichtig halte.

"Für mich war 'Harry Potter' nicht wichtig", sagte sie. "Ich war sehr froh, dass ich die Rolle bekommen habe, und ich habe es genossen, darin zu sein und all die Leute zu treffen, aber es ist nicht Charles Dickens."

