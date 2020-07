Professor Layton und die verlorene Zukunft HD wurde auf mobilen Geräten veröffentlicht

Wer keine eigenen Erinnerungen an die Nintendo-DS-Ära hat oder die Handheld-Spiele in HD-Grafik erneut erleben möchte, für den sind Mobilgeräte die beste Option. Der dritte Eintrag in der Professor-Layton-Reihe, Professor Layton und die verlorene Zukunft, ist zum Beispiel ab sofort auf Android- und iOS-Geräten verfügbar. Diese HD-Version folgt ihrem Original ein Jahrzehnt nach der ursprünglichen Veröffentlichung und überzeugt noch heute mit niedlichen Animationen, liebevoll gestalteten Zwischensequenzen und schlauen Rätseln. Im App-Store und auf Google Play könnt ihr den Titel für ca. 15 Euro kaufen. Uns hat der Titel damals jedenfalls sehr gut gefallen, wie Martin in seiner Kritik erklärt.