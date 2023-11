Professor Layton and the New World of Steam für die Veröffentlichung von Switch 2 im Jahr 2025 geplant

HQ

Fans des Detektiv-Puzzle-Duos von Professor Layton und seinem Schüler Luke brachen in Jubel aus, als in der Nintendo Direct im Februar ein neues Abenteuer enthüllt wurde , gefolgt von einem Bonus-Trailer im ersten Level-5 Visions, dessen zweiter Teil vor wenigen Minuten zu Ende ging.

Es gab eine Vorschau auf die kommenden Titel des Studios, aber keiner wurde so sehnsüchtig erwartet wie die rund um Professor Layton und die neue Welt auf Steam. Mit einem neuen dreiminütigen Trailer haben uns die Entwickler ein Gameplay gezeigt, wie sich diese direkte Fortsetzung von Professor Layton and the Lost Future abspielen wird, und das eher "Chibi"-Charakterdesign ist ein kleiner Schocker.

Das Ende des Videos hinterließ jedoch einen bitteren Nachgeschmack, da Professor Layton and the New World auf Steam im Jahr 2025 erscheinen soll. Das bedeutet, dass Layton einer der vorhersehbarsten Titel für die Switch 2 sein wird, für die wir eine offizielle Ankündigung erwarten, wenn nicht vor 2024, so doch zumindest in den ersten Monaten.

Es wird eine lange Wartezeit sein, also ist es vielleicht an der Zeit, Saint-Mystère, Montedore oder einen der anderen Orte zu besuchen, an denen wir die Abenteuer der Professor Layton-Serie erlebt haben. Schaut euch den Trailer unten an.