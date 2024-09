Professor Layton and the New World of Steam erhält ein Veröffentlichungsfenster für Nintendo Switch im Jahr 2025

HQ

Professor Layton and the New World of Steam enthüllte endlich sein erstes echtes Gameplay, eineinhalb Jahre nach seiner Enthüllung. Level-5 arbeitet an einer Veröffentlichung im Jahr 2025 auf dem mit Spannung erwarteten Professor Layton and the New World of Steam, exklusiv für Nintendo Switch.

Dieses Mal reisen Hershel Layton und Luke Triton in eine mysteriöse Stadt voller Automonen und Steampunk-Vibes, mit einer übernatürlichen Bedrohung, die mit Intelligenz, nicht mit Kraft gelöst werden kann.

Wie in den originalen Nintendo DS- und 3DS-Spielen (von denen einige auf Mobiltelefonen verfügbar sind) mischt das Spiel Visual Novel mit dem Lösen von Rätseln: mehr als hundert mathematische, logische oder Beobachtungsrätsel.

Die Fans hatten mit einem Veröffentlichungsdatum für das Spiel gerechnet, aber das einzige, was wir bisher erhalten haben, ist die Bestätigung, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheint. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Level-5 in der Regel seine eigenen Veröffentlichungstermine nicht einhält, wie es bei Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time der Fall ist, das im April 2025 statt wie bisher im Jahr 2024 erscheinen wird.

Aber auf einen Gentleman wie Professor Layton warten wir so lange, wie es nötig ist. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den bisher größten Trailer zum Spiel ansehen, der brandneue 3D-Grafiken bietet und im nächsten Jahr nur für Nintendo Switch erscheinen wird.