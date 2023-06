Professioneller Counter-Strike: Global Offensive-Spieler von Russland getötet

HQ

Im Krieg Russlands gegen die Ukraine gab es bereits über 100.000 Todesopfer, in deren Folge bis zu 17 Millionen Menschen umgesiedelt wurden. Einer von ihnen, der deswegen sein Leben beendet hat, ist ein professioneller Counter-Strike: Global Offensive-Spieler.

Ostap "0ni" Onistar verlor sein Leben bei der Verteidigung der Ukraine und wurde erst 21 Jahre alt. Er hatte eine vielversprechende Karriere in CSGO und nahm mit dem E-Sport-Team Libertatem aus der Ukraine an der Zuel-Meisterschaft 2021 teil. 0nis Tod wurde vom Verteidigungsministerium der Ukraine kurz vor seinem 22. Geburtstag bekannt gegeben. Todesursache waren feindliche Granatsplitter an der Frontlinie in Vuhledar (Region Donezk), das derzeit ein Kriegsgebiet ist, da die Ukraine derzeit versucht, ihr Land von den Invasoren zurückzuerobern.

Onis Vater ist Bankier und hat sich ebenfalls dem Einsatz für den Schutz des Landes angeschlossen. Laut FirstSportz hat er über den tragischen und völlig unnötigen Verlust seines Sohnes folgendes geschrieben:

"Ich sortiere Ostaps Sachen. Viele verschiedene Empfindungen. Es tut weh. Ich habe ihm viele Dinge gekauft. Er fragte mich nach einigen Dingen. Das sind alles Erinnerungen. Jetzt sind sie schwer und unmöglich zu heben."

Wir drücken die Daumen, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird und Russland seinen Nachbarn in Ruhe lässt, auch wenn nichts die Verlorenen zurückbringt.





