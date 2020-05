Produzent hätte gern drastischere Änderungen an Geschichte von Final Fantasy VII: Remake vorgenommen

Final Fantasy VII: Remake macht etwas, was noch kein Remake vorher gewagt hat. Es richtet sich in erster Linie an Fans, die die Geschichte und die Figuren des Originalspiels und dessen Spin-Offs bereits kennen und bricht mit den Erwartungen der Spieler. Im ganzen Spiel dreht sich alles darum, die Verbindung zwischen Vergangenheit und dem eigenen Schicksal zu lösen, was durch viele Verweise auf der Metaebene begleitet wird. Wenn es nach dem Produzenten des Spiels ginge, wären die beiden Spiele sogar noch deutlich voneinander getrennt worden, als sie es bereits sind.

"Ich persönlich habe mir insgesamt eine dramatische Veränderung vorgestellt, aber unser Direktor, Tetsuya Nomura und der Co-Direktor, Naoki Hamaguchi, wollten die geliebten Aspekte so weit wie möglich im Original behalten", erklärte Produzent Yoshinoro Kitase in einem Interview mit Push Square. "Schließlich beschloss das Entwicklungsteam, sich auf den Respekt für das Original zu konzentrieren, während neue Elemente hinzugefügt werden, um ein empfindliches Gleichgewicht zwischen beiden zu gewährleisten."

Wir wissen noch nicht, wie sich die Action in den nächsten Bestandteilen weiterentwickeln wird und wann diese weiteren Kapitel überhaupt kommen sollen. Die Produktion an diese Folgeprojekten hat aber bereits begonnen.