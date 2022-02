Produktionsteam von Jurassic World: Dominion möchte weiter am Universum des Films arbeiten

HQ

Dieses Jahr im Juni soll Jurassic World: Dominion in den Kinos starten und die neue Dinosaurier-Trilogie mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard in den Hauptrollen beenden. Bislang wirkte es so, als würde dieser Spielfilm das Ende der aktuellen Jurassic-Reihe markieren, allerdings muss das Filmuniversum anschließend nicht sofort zur Ruhe gebettet werden. Im Interview mit Slashfilm deutet der Filmproduzent Frank die Möglichkeit weiterer Projekte an:

"Ich denke, dass 'Dominion' diese Trilogie abschließen wird, aber wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Wir werden uns hinsetzen und sehen, was die Zukunft bringt. Wir haben auch noch diese wunderbare Serie 'Camp Cretaceous' auf Netflix. Natürlich wollen wir qualitativ hochwertige, gute Filme mit großartigen Geschichten von talentierten Autoren und Regisseuren anfertigen, aber wir wollen auch auf jeden Fall mehr in der Jurassic-Welt machen."