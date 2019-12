Produktion von The Wolf Among Us 2 wurde "neu gestartet"

Letzte Woche haben wir herausgefunden, dass die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 offiziell wiederbelebt wurde, allerdings ist das vielleicht nicht der richtige Begriff. CEO von LCG Entertainment/Telltale, Jamie Ottilie, teilte USgamer mit, dass die Entwicklung in der Tat komplett bei null begonnen hat:

"Wir haben die Entwicklung des Spiels komplett neu gestartet", sagte er. "Wir fanden es am besten, dem neuen Kreativteam einen sauberen Start zu ermöglichen."

Das Team von AdHoc Studio leitet die Entwicklung dieser Fortsetzung und es setzt sich aus ehemaligen Telltale-Entwicklern zusammen, von denen einige sogar an der ersten Staffel des Spiels mitgearbeitet haben. Ottilie fügt hinzu, dass er im Laufe der Zeit weitere ehemalige Telltale-Mitarbeiter einstellen möchte, aber es ist ungewiss, ob diejenigen, die ursprünglich an The Wolf Among Us 2 (bevor es abgebrochen wurde) gearbeitet haben, wiederkommen.