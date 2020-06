Produktion von The Witcher - Season 2 wird im August wieder aufgenommen

Die erste Staffel von The Witcher war ein absolutes Vergnügen für das Publikum auf der ganzen Welt und obwohl wir sicher sind, dass das Fantasy-Epos noch verbessert werden kann, sind wir sicher nicht die Einzigen, die sich darauf freuen, dem Hexer Geralt eine weitere Münze zuzustecken, sobald er wieder zurückkommt. Die Produktion der zweiten Staffel wurde aufgrund der gesundheitlichen Bedenken des Coronavirus Anfang des Jahres zwar unterbrochen, doch in wenigen Monaten läuft das Set erneut auf Hochtouren, damit die Fans bald schon neue Abenteuer in der Welt des Witchers erleben. Auf Twitter erinnert Netflix in einem kleinen Gedicht an den Startschuss der Dreharbeiten, der für Mitte August geplant ist.