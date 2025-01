Produktion von Comedy-Serien seit 2019 um fast 50 % gesunken

HQ

Wenn Sie Netflix durchstöbert haben und dachten, es gibt nichts zu sehen, dann haben Sie vielleicht Recht. Laut Daten von Luminate (via Deadline) ist die TV-Produktion insgesamt seit Ende 2023 um 7 % zurückgegangen, wobei sich nur das Fernsehen als widerstandsfähig gegenüber dem Trend erwies.

Bei Dramaserien sind die Gesamtstunden und Episoden um 20 % gesunken, und wenn wir die Anzahl der produzierten Episoden im Jahr 2019 (fast 3.400) mit der Zahl von 2024 (2.492) vergleichen, kann man das Problem erkennen. Dieses Problem wird noch deutlicher, wenn man sich Comedy-, Animations- und Unscripted-Shows ansieht.

Comedy leidet hier am meisten, wobei die gesamte Comedy-Produktion in den letzten fünf Jahren um 47 % gesunken ist. Das bedeutet nicht, dass manche Komödie nicht durchscheinen kann, aber in einer Zeit, in der große Franchises und Premierendramen gejagt werden, lässt das nicht viel Platz für eine bahnbrechende Sitcom oder etwas Ähnliches.

Wie können wir das Problem Ihrer Meinung nach mit Comedy lösen?