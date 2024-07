Probiert UFL dieses Wochenende in der zweiten offenen Beta auf Konsolen aus

HQ

Es ist mitten im Sommer, also ist es an der Zeit, dass die jährlichen Sportwettkämpfe eine Pause einlegen und in anderthalb Monaten zum Saisonstart zurückkehren, damit wir besondere Ereignisse wie die Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele 2024 in Paris genießen können, während wir schon dabei sind.

Genau so ist es auch bei Sport-Videospielen. Jetzt, da die Serie "Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen" vorbei ist und die internationalen Fußballwettbewerbe vorbei sind, können wir nur noch auf die Veröffentlichung der nächsten jährlichen Folge warten. Aber es sieht so aus, als hätten wir bald einen neuen Akteur in diesem engen Feld. UFL entwickelt sich seit Jahren nahezu still und leise und beabsichtigt, es in Zukunft mit EA FC 25 und eFootball 2025 aufzunehmen. Vorerst wird es an diesem Wochenende, vom 2. bis 4. August, seine zweite offene Beta auf PS5 und Xbox Series X/S geben.

Die erste Beta erreichte erstaunliche 1,3 Millionen Spieler, so dass sie dieses Mal möglicherweise noch übertroffen wird. Darüber hinaus werden jetzt neue Funktionen hinzugefügt, wie z. B. das Spielen des Match-Modus im lokalen Offline-Modus.

"Wir freuen uns über die begeisterte Resonanz auf unsere erste offene Beta", sagte Eugene Nashilov, CEO von Strikerz, in einer Erklärung. "Jetzt freuen wir uns, eine weitere zu starten, um die Grundlage für UFL Release-Operationen zu festigen und den zukünftigen Erfolg sicherzustellen.

"Es ist erfreulich zu sehen, dass wir mit unserer Community auf einer Wellenlänge sind. Wir können es kaum erwarten, zu zeigen, wie weit wir seit der ersten Beta mit dieser neuen Version des Spiels gekommen sind, während wir uns der Veröffentlichung nähern."

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für UFL, aber wir wissen, dass es kostenlos spielbar sein wird, wenn es für PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

Danke, VGC.