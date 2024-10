Probieren Sie es aus, bevor Sie mit dem virtuellen Anprobe-Tool von SmartBuyGlasses kaufen

HQ

Eine der größten Fallstricke beim Online-Shopping ist, dass es schwierig sein kann, zu wissen, wie ein Produkt letztendlich aussehen wird und ob es zu Ihnen passt, bis es ankommt. Dies ist eine besondere Herausforderung für diejenigen, die den Online-Einkauf von Kleidung und Accessoires erkunden, etwas, das die Leute von SmartBuyGlasses weniger problematisch machen wollen.

Dies geschieht, indem er ein digitales Tool namens Virtual Try-On anbietet, eine Funktion, die unser eigener Magnus kürzlich im Rahmen einer Quick Look -Episode auf die Probe gestellt hat, in der er das Tool verwendet hat, bevor er eine Brille entwarf und bestellte.

Schauen Sie sich das Video unten an, um das Tool in Aktion zu sehen und auch um die unglaubliche Boujee-Brille zu sehen, die Magnus in die Hände bekommen hat.