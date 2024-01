Probiere Max Payne mit KI-erstelltem Raytracing in neuem Mod aus

HQ

Remedy arbeitet derzeit an Remakes der ersten beiden Max Payne-Spiele, die, wenig überraschend, von den Entwicklern selbst als riesige Projekte bezeichnet wurden. Während wir auf weitere Lebenszeichen warten, können wir die alten Klassiker natürlich noch ein paar Mal aufwärmen, und warum nicht ein paar Schichten schimmernder, von der KI erstellter Schatten hinzufügen, wenn wir schon dabei sind?

Der ambitionierte Modder Slash's Psybunker hat mit Nvidias KI-Tool RTX Remix - das in einer Woche kostenlos veröffentlicht wird - eine Demo des ersten Max Payne-Levels, Roscoe Station, in einem aufgemotzten grafischen Gewand erstellt, und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wenn auch etwas unpoliert. Schauen Sie sich auf jeden Fall das Video unten an, oder probieren Sie es selbst aus. Lade den Mod herunter und folge den Anweisungen für pechschwarzes Klopfen in der New Yorker U-Bahn.