Probiere Gotham Knights auf PlayStation Plus Premium aus

Gotham Knights ist das neueste Spiel, das im Rahmen des PlayStation Plus Premium-Abonnements getestet wurde.

Das Koop-Batman-Spiel ohne Batman ließ für viele Kritiker zu wünschen übrig, aber wenn Sie das Spiel ausprobieren möchten, ohne All-In zu gehen, können Sie dies jetzt tun, solange Sie PS Plus Premium und etwa zwei Stunden zum Spielen haben.

Gotham Knights ist die neueste Testversion, die dem Abonnementdienst hinzugefügt wird. Andere Titel, von denen Sie einen Vorgeschmack bekommen können, sind Horizon Forbidden West und The Last of Us: Part 1, die erst kürzlich hinzugefügt wurden.

Es gab einige wichtige Updates für Gotham Knights seit dem Start, wie das Hinzufügen eines Vier-Spieler-Koop-Modus, aber es scheint nicht so, als ob WB Games Montreal noch viel länger an dem Titel arbeiten wird, da sie möglicherweise bereits zu einem anderen Projekt übergegangen sind.