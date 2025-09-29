HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass die pro-europäische Regierungspartei Moldawiens in einer mit Spannung erwarteten Parlamentswahl einen deutlichen Sieg über ihren pro-russischen Rivalen errungen hat, was der Regierung neuen Schwung für die Verfolgung ihres Ziels, dem EU-Beitritt, gibt. Das Ergebnis erspart dem Land fragile Koalitionsgespräche und ist ein deutlicher Rückschlag für die Opposition, die vor Straßenprotesten gewarnt hat. Der Wahlkampf wurde von Vorwürfen russischer Einmischung, Cyberangriffen und Desinformationsbemühungen überschattet, die von Russland vehement bestritten wurden. Trotz wirtschaftlicher Frustrationen und energiepolitischer Herausforderungen stellten sich viele Wähler hinter das Versprechen engerer europäischer Beziehungen und signalisierten damit eine entschiedene Absage an den russischen Einfluss. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!